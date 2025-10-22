به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در یک نظرسنجی میدانی که با هدف بررسی نقش شورا‌های شهر در مشارکت مردمی انجام شد، شهروندان دیدگاه‌های متفاوتی درباره شناخت اعضای شورای شهر و نحوه تعامل با آنها ارائه کردند. نتایج حاکی از آن است که اعتماد به عملکرد شورا نیازمند تقویت است.

پاسخ‌های دوگانه به مشارکت

در ادامه بررسی، از شهروندان پرسیده شد که در صورت داشتن پیشنهاد برای بهبود شهر، آیا آن را با شورای شهر مطرح می‌کنند. پاسخ‌ها دوگانه بود:

بخشی از شهروندان اعلام کردند که پیشنهاد می‌دهند و امیدوارند که صدایشان شنیده شود.در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند که شورا وعده می‌دهد، اما در عمل اقدامی صورت نمی‌گیرد.

توضیحات عضو شورا درباره سازوکار محله‌ای

در همین رابطه، علی چگینی، عضو شورای شهر، در توضیح سازوکار موجود برای تعامل با مردم گفت: «ما شهر را به ۵۵ محله تقسیم کرده‌ایم و نظرات مردم را از طریق نمایندگان محله‌ها دریافت می‌کنیم. این ساختار برای افزایش مشارکت مردمی طراحی شده است.»

درخواست نهایی: شفافیت در پیگیری

با وجود توضیحات ساختاری ارائه شده توسط مسئولین، نتیجهٔ نهایی گزارش میدانی بر یک خواستهٔ مشترک استوار بود: شهروندان نیازمند آنند که شورای شهر، فراتر از ساختار، به توجه عملی به نظرات آن‌ها بپردازد. مطالبهٔ اصلی این است که سازوکارهای دریافت، ثبت و پیگیری پیشنهادات باید به شکلی کاملاً شفاف ارائه شوند تا حلقه‌های مفقودهٔ اعتماد میان ساکنان محلات و تالار تصمیم‌گیری شهر، به طور کامل ترمیم گردد.