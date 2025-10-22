به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور) در نشست پایش عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، بر ضرورت توجه جدی به اهلیت متقاضیان در واگذاری معادن تأکید کرد.

محمد مسعود سمیعی‌نژاد، با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه منابع معدنی کشور گفت: ایمپاسکو باید صلاحیت و توانمندی متقاضیان را به‌صورت دقیق بررسی و در تمام مراحل اجرای قراردادها، عملکرد سرمایه‌گذاران را به‌طور مستمر پایش کند؛ زیرا نظارت مستمر موجب شفافیت و بهره‌وری بالاتر در بخش معدن خواهد شد.

وی همچنین بر کاهش ریسک اکتشاف برای بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: استفاده از خدمات و تضامین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند به افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، بازسازی تیم‌های کارشناسی، تقویت بدنه تخصصی شرکت‌های معدنی، و انجام پژوهش‌های هدفمند در حوزه باطله‌های معدنی را از اقدامات ضروری دانست و خاطرنشان کرد که این حوزه می‌تواند به فرصتی اقتصادی برای کشور تبدیل شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی بر عارضه‌یابی طرح‌های معدنی، شناسایی گلوگاه‌های اجرایی و فرهنگ‌سازی در روند واگذاری‌ها تأکید کرد و افزود: تبیین دقیق مسئولیت‌ها باید به‌صورت جدی در دستور کار ایمپاسکو قرار گیرد.

در ادامه جلسه، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، از اجرای ۲۲ طرح توسعه‌ای با مجموع سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد یورو خبر داد و گفت: این طرح‌ها در نقاط مختلف کشور زمینه اشتغال برای حدود ۱۵ هزار نفر را فراهم می‌کند

به گفته وی، ایمپاسکو هم‌اکنون با مدیریت ۲۰ مجتمع و ۶ شرکت در ۲۶ استان کشور فعالیت دارد و برنامه تولید سالانه ۸۰ میلیون تن ماده معدنی را دنبال می‌کند.

زارع همچنین از رشد ۳۸ برابری درآمد این مجموعه نسبت به سال ۱۳۹۴ خبر داد و آن را حاصل رویکرد توسعه‌ای و مدیریت هدفمند طرحها دانست.