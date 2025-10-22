پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز اکران فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی، تیزر این فیلم نیز منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بچه مردم» که در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر حاضر بود، ابتدا با تحسین فراوان منتقدان و مخاطبان روبرو شد و در نهایت، برای دریافت ۱۴ سیمرغ نامزد شد تا رکورد نامزدی سیمرغ در تاریخ ادوار این جشنواره را از آن خود کند.
این فیلم از امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته است.
در «بچه مردم»، گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغیپور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع و همچنین مهبد جهاننوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقشهای اصلی حضور دارند.