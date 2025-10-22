استان خراسان شمالی از وضعیت خوبی به لحاظ امنیتی برخوردار است
جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور در خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی از وضعیت خوبی به لحاظ امنیتی برخوردار است.
، سردار قاسم رضایی در نشست خبری با خبرنگاران خراسان شمالی گفت: پلیس با هرگونه نگهداری از سلاح غیر مجاز برخورد کرده و در صورتی که افرادی به شکل داوطلبانه سلاح خود را تحویل دهند از تخفیفات خوبی برخوردار میشوند.
سردار رضایی افزود: مجازات جرائم باید بازدارنده باشد و همه کشورها با وضع قانون کاری کردهاند که مجرمان جرات اقدامات مجرمانه را نخواهند داشت و مطالبه جدی مردم نیز همین است و ما با قدرت پیگیر این خواسته مردم هستیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: در حوزه همکاری انتظامی با مدارس ما درکنار دانش آموزان هستیم و آنها پلیس یار هستند و ما برای تامین امنیت آنها در مسیر مدرسه و پاکسازی اطراف مدارس اقدامات خوبی را انجام دادهایم.
سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا، در سفر خود به استان خراسان شمالی با تأکید بر نقش مرزبانانه این استان، از کاهش بیش از ۱۲ درصدی جرایم در سال جاری خبر داد.
سردار رضایی گفت: در حوزه سرقت شاهد کاهش چشمگیری بودیم و ۶۳ درصد از جرایم سرقت در استان کشف شده است.
خراسان شمالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران مشهد مقدس، از مدیریت مطلوبی در حوزه جادهها برخوردار است.