به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار قاسم رضایی در نشست خبری با خبرنگاران خراسان شمالی گفت: پلیس با هرگونه نگهداری از سلاح غیر مجاز برخورد کرده و در صورتی که افرادی به شکل داوطلبانه سلاح خود را تحویل دهند از تخفیفات خوبی برخوردار می‌شوند.

سردار رضایی افزود: مجازات جرائم باید بازدارنده باشد و همه کشور‌ها با وضع قانون کاری کرده‌اند که مجرمان جرات اقدامات مجرمانه را نخواهند داشت و مطالبه جدی مردم نیز همین است و ما با قدرت پیگیر این خواسته مردم هستیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: در حوزه همکاری انتظامی با مدارس ما درکنار دانش آموزان هستیم و آنها پلیس یار هستند و ما برای تامین امنیت آن‌ها در مسیر مدرسه و پاکسازی اطراف مدارس اقدامات خوبی را انجام داده‌ایم.