به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، بر اساس اعلام روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان، در اختتامیه ششمین جشنواره ملی جوانه که با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور و نمایندگان استان‌ها برگزار شد، معاونت جوانان هلال‌احمر استان خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از سه معاونت برتر کشور معرفی و از تلاش‌های این مجموعه قدردانی شد.

این موفقیت در ارزیابی جشنواره جوانه و تقدیر از فعالان برتر حوزه تغییرات اقلیمی و تحقق ۲۳۱ درصدی مشارکت در کاشت نهال و بذر در استان بوده است.

در این مراسم، از تلاش‌ها و همراهی اعضای جوان، کانون‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، مربیان و مسئولان شعب استان که با همدلی و پشتکار توانسته‌اند جایگاه جوانان هلال‌احمر خراسان جنوبی را در سطح کشور ارتقا دهند، قدردانی شد.

این دستاورد، نشانه‌ای از پویایی، خلاقیت و همت جوانان استان در مسیر ترویج روحیه بشردوستی و تحقق اهداف انسان‌دوستانه جمعیت هلال‌احمر است.