به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم در نخستین جشنواره خرما شادگان با اشاره به اهمیت نخل و خرما در اقتصاد شهرستان اظهار داشت: خدا را شکر امسال فصل برداشت خرما با وجود خشکسالی شدید به پایان رسید، اگرچه در نظر داشتیم جشنواره‌ای بزرگ‌تر برگزار کنیم، اما به دلیل شرایط سخت کم‌آبی، مراسم امسال را در مقیاسی محدودتر برگزار کردیم تا بتوانیم بر نتایج و راهکار‌های عملی گام برداریم.

وی افزود: خشکسالی بی‌سابقه سال جاری که به گفته کارشناسان در هفتاد سال گذشته نظیر نداشته، خسارات گسترده‌ای به نخیلات وارد کرد و با حمایت ویژه دکتر موالی زاده استاندار خوزستان و پیگیری‌های مستمر دکتر خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی، موفق شدیم در چند مرحله آب‌رسانی به نخیلات را انجام دهیم و از خشکیدگی کامل جلوگیری کنیم.

فرماندار شادگان تأکید کرد: حدود ۷۰ درصد مردم شادگان از کشاورزی ارتزاق می‌کنند و کمبود آب تهدیدی جدی برای معیشت آنان است با اجرای مرحله دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری و سپردن مدیریت آن به نیرو‌های بومی و کشاورزان متخصص شهرستان، می‌توان بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی را برطرف خواهد کرد.

هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در تولید خرما گفت:شادگان تأمین‌کننده حدود ۴۰ درصد خرمای استان خوزستان است و در بسیاری از سال‌ها در کشور نیز رتبه نخست تولید و صادرات خرما را داشته است. متأسفانه به دلیل خشکسالی و کمبود آب، تعداد نخیلات از حدود ۷ میلیون به کمتر از ۳ میلیون اصله کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: تنها راه احیای نخیلات شادگان، انتقال آب از رودخانه کارون به حوزه جراحی است. مطالعات این طرح انجام شده و مجوز‌های لازم نیز صادر گردیده است و امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، تأمین اعتبار آن انجام و عملیات اجرایی آغاز شود.

خنفری در ادامه از اقدامات صندوق بیمه برای جبران خسارات کشاورزان خبر داد و گفت:برای خسارات ناشی از کشت گندم سال گذشته و آتش‌سوزی نخیلات شهرستان تمهیدات بسیار خوبی در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از مدیران کل مربوطه انتظار می‌رود با همکاری جدی‌تر در تأمین کود شیمیایی، تغذیه نخیلات و رفع مشکلات حوزه انتقال آب، نهایت تلاش خود را انجام دهند و دغدغه‌های کشاورزان را با جدیت پیگیری کنند.

وی در پایان ضمن تقدیر از فرمانداری، جهاد کشاورزی، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و اصناف کشاورزی شهرستان، اظهار امیدواری کرد: این جشنواره سرآغاز حرکتی نو برای غلبه بر مشکلات کشاورزان و نخلداران شهرستان شادگان باشد.

از دیگر بخش‌های این جشنواره می‌توان به برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و معرفی انواع خرمای تولیدی شهرستان شادگان اشاره کرد.

همچنین در چارچوب برنامه‌های اولین جشنواره خرمای شهرستان شادگان، مسئولان از ظرفیت‌های کشاورزی و نخیلات شهرستان بازدید میدانی به‌عمل آوردند و از نزدیک در جریان وضعیت نخلستان‌ها، فعالیت‌های کشاورزان و مشکلات موجود قرار گرفتند.