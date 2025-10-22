به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزشی جشنواره ورزشی با حضور دانش آموزان در مدارس آبادان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر دبستان شماره ۲ پالایشگاه آبادان با اشاره به برگزاری جشنواره ورزشی در مدارس گفت: این جشنواره به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اهمیت تغذیه سالم و ورزش منظم برگزار شده است.

الله بخش کنایی با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به تحصیل و فعالیت بدنی افزود: باید دانش‌آموزان در کنار درس، ورزش را نیز به صورت جدی پیگیری کنند، چرا که ورزش نقش مهمی در سلامت جسم و روح دارد.

او ادامه داد: هرچه کودکان از سنین پایین بیشتر ورزش کنند در آینده زندگی سالم‌تر و شادتری خواهند داشت.