در دیدار مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری امام رضا با دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی و دینی در عرصه بین الملل تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بنیاد بین المللی امام رضا، در دیدار فرشید فلاح مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا با حجت‌الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، راه‌های گسترش همکاری‌های فرهنگی، علمی و رسانه‌ای در حوزه ترویج معارف رضوی و تقریب مذاهب اسلامی، بررسی شد.

در این نشست، دو طرف با اشاره به ظرفیت‌های مشترک نهاد‌های فرهنگی جهان اسلام، بر نقش مؤثر تولید محتوای دینی به زبان‌های مختلف و معرفی چهره‌های علمی و فرهنگی مرتبط با اندیشه رضوی در عرصه بین‌المللی تأکید کردند.

برگزاری وبینار‌های بین‌المللی با حضور اندیشمندان تقریبی، توسعه فعالیت‌های مشترک در فضای مجازی و شناسایی و تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی در فِرَق و ادیان گوناگون، از دیگر موضوعات مطرح در این دیدار بود.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی مشترک با هدف برنامه‌ریزی و پیگیری مصوبات فرهنگی و رسانه‌ای تشکیل شود تا بستر همکاری‌های مؤثر و مداوم میان بنیاد بین المللی امام رضا و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی فراهم شود.