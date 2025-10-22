به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در سال جاری تا کنون تعداد ۳۰۰ دستگاه پنل خورشیدی با اعتبار ۱۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان تحویل عشایر شده است.

ابراهیمی افزود: ۱۰ درصد از قیمت تمام شده هر پنل خورشیدی توسط متقاضی به عنوان مشارکت متقاضی به شرکت برق پرداخت می‌شود.

به گفته وی امسال سهم مشارکت عشایر برای هر پنل ۵ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده است.

مدیرکل امور عشایر استان افزود: پارسال تعداد ۱۵۰ دستگاه پنل خورشیدی به عشایر استان با اعتبار ۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعلق گرفت.

وی با اشاره به ناترازی برق در ایام تابستان و ضرورت تولید برق با استفاده از پنل‌های خورشیدی افزود: برای تامین روشنایی عشایر فاقد برق در دو نقطه ییلاق و قشلاق شرکت برق ، نیازسنجی را از اداره کل امور عشایر درخواست کرده و از سال ۱۴۰۰ توزیع پنل‌های خورشیدی از محل اعتبارات شرکت برق با معرفی اداره کل امور عشایر آغاز شده است.

به گفته ابراهیمی تا کنون سه هزار و ۵۰ پنل خورشیدی سهمیه عشایر اعلام شده که تا این لحظه تعداد دو هزار و ۴۰۰ پنل تحویل عشایر شده و ۶۵۰ پنل باقی مانده نیز تا پایان سال تامین و توزیع خواهد شد.