نایب رئیس مجلس با اشاره به تنش‌هایی که ترامپ در حوزه تعرفه‌ها برای برزیل پدید آورده گفت: دخالت در امور داخلی کشور‌ها از سوی کشور‌های مدعی دموکراسی به طرق مختلف حاکمیت، استقلال و قوای کشور‌ها را به چالش می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، در ژنو با امبرتو کوستا نائب‌رئیس مجلس سنای برزیل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی با بیان اینکه از تنش‌هایی که دولت ترامپ در حوزه تعرفه‌ها برای برزیل پدید آورده مطلع هستیم، گفت: دخالت در امور داخلی کشور‌ها از دیگر اقداماتی بوده که این روز‌ها از سوی کشور‌های مدعی دموکراسی شاهد هستیم و به طرق مختلف حاکمیت، استقلال و قوای کشور‌های مستقل را به چالش می‌کشند. ما در راستای تقویت همکاری‌های پارلمانی و ارتقای روابط دو جانبه، آماده همکاری با برزیل در حوزه‌های مختلف هستیم. برگزاری جلسات متعدد بریکس در دوره ریاست برزیل به ویژه مجمع پارلمانی بریکس نیز موفقیت آمیز بوده است.

امبرتو کوستا نایب‌رئیس مجلس سنای برزیل نیز در این دیدار گفت: سطح همکاری ایران و برزیل باید ارتقا یابد و دیپلماسی پارلمانی به این مهم کمک می‌کند.

یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجار‌های انس انی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو در حال برگزاری است و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمس‌الدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی در این اجلاس حضور بهم رساندند.