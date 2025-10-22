پخش زنده
فرمانده انتظامی دزفول گفت: ۳۴ سارق و ۲۱ نفر از مخلان نظم و امنیت طی سه روز با اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور در دزفول دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح الله یاری زاده با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح ارتقای امنیت محله محور در مناطق آلوده شهرستان دزفول بیان کرد: این طرح با هدف پاکسازی مناطق آلوه با استفاده از تمام ظرفیت، امکانات و استعداد سازمانی اجرا شد.
وی با تاکید بر اهتمام جدی فرماندهی انتظامی برای برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در این شهرستان ادامه داد: عوامل انتظامی با انجام اقدامات فنی و پلیسی، تعداد ۲۱ نفر از مخلان نظم و امنیت و ۱۰ نفر از توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتهایی ضربتی و جداگانه آنها را دستگیر کردند.
فرماندهی انتظامی دزفول با اشاره به توقیف ۳۷ دستگاه موتورسیکلت و ۵۳ دستگاه خودروی متخلف تصریح کرد: ماموران انتظامی در این طرح پس از بازرسی از مخفیگاههای متهمان تعداد ۲۱ قبضه سلاح غیرمجاز جنگی و شکاری، ۳۱ فقره انواع سرقت و حدود ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.
سرهنگ یاری زاده با اشاره به تشکیل پرونده مقدماتی و معرفی متهمان به مراجع قضایی، خاطر نشان کرد: امنیت خط قرمز پلیس است و مردم شهرستان دزفول درصورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا اقدام لازم توسط پلیس صوت گیرد.