رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه از دستگیری ۴ شکارچی متخلف در تالاب میانگران و تحویل آنها به مراجع قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران اسفندیاری اظهار کرد: کارکنان یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه حین گشت و کنترل در تالاب میانگران متوجه حضور چند شکارچی غیرمجاز در تالاب شدند.

وی افزود: پس از ورود پرسنل به نیزار‌ها و آب تالاب، ۴ شکارچی حین ارتکاب جرم در این محل شناسایی و دستگیر شدند.

اسفندیاری بیان داشت: طی این ماموریت ۴ قبضه اسلحه شکاری و تعدادی پرنده شکار شده از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه با بیان اینکه متخلفان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر روال قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، عنوان کرد: پرسنل یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست با انجام گشت‌های روزانه در سطح شهرستان و مناطق تحت مدیریت خود جهت پیشگیری از وارد شدن آسیب و خسارت به حیات وحش پای کار هستند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی، متخلفان را مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد.