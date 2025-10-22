به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کاظم جلالی امروز در حاشیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: پیشنهاد می‌شود استان‌ها به‌ویژه خراسان از این ظرفیت استفاده کنند زیرا خراسان بزرگ می‌تواند نقش بسیار موثری در ارتباط با همسایگان و همچنین روسیه داشته باشد.

وی اضافه کرد: بخشی از این ارتباط مربوط به حوزه راهگذر‌ها (کریدور) و ترانزیت است راهگذر شمال - جنوب دارای سه شاخه غربی از مسیر آذربایجان، میانی از دریای خزر و شاخه شرقی از ترکمنستان است.

سفیر ایران در روسیه اظهار کرد: مسیر شرقی از روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران عبور می‌کند و استان‌های خراسان در این مسیر نقش آفرینی و تاثیر قابل توجهی دارد.

جلالی به روند رو به افزایش تبادلات تجاری میان ۲ کشور اشاره کرد و گفت: در حالیکه در سال ۲۰۲۳ میزان تبادلات تجاری ۲ کشور ۶۵۰ میلیون دلار بود، این رقم در سال میلادی گذشته به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار افرایش یافت.

وی پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۲۰۲۵ این رقم با تداوم افزایش، به سه میلیارد دلار برسد.

سفیر ایران در روسیه به موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و کشور‌های اوراسیا از جمله روسیه اشاره کرد و افزود: این موافقت‌نامه در گذشته تصویب و اجرایی شده است و استان‌هایی که ظرفیت بالای اقتصادی دارند می‌توانند در قالب این موافقت‌نامه صادرات خود را به روسیه افزایش دهند.

دومین نشست دیپلماسی استانی امروز سی‌ام مهر ماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشور‌های همسایه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.