پخش زنده
امروز: -
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان گفت: ۱۳۰ میلیارد ریال از محل مالیاتهای نشاندار صرف ساخت ساختمان دادگستری مسجدسلیمان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی بیان کرد: احداث و تکمیل ساختمان دادگستری شهرستان مسجدسلیمان به عنوان یکی از طرحهای نشاندار مالیات در سال جاری معرفی شد.
وی گفت: این طرح از محل انتخاب مودیان مالیاتی به عنوان نمادی از مشارکت مردمی در توسعه زیرساختهای خدماتی منطقه شناخته میشود.
خورشیدی با اشاره به اجرای موفق طرح نشان دار کردن مالیات در دومین سال پیاپی در کشور و استان خوزستان اظهار کرد: این طرح با هدف شفافسازی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی کشور طراحی شده و به مودیان این امکان را میدهد که محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان ادامه داد: استقبال گسترده از این طرح نشاندهنده موفقیت آن در جلب مشارکت مردمی و ارتقای رضایت عمومی است.
وی افزود: ساختمان دادگستری مسجدسلیمان به عنوان یک نهاد پرمراجعه و خدماترسان، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش کیفیت پاسخگویی ایفا خواهد کرد، احداث این مجموعه، علاوه بر ارتقای زیرساختهای شهری، موجب افزایش اعتماد و تعامل سازنده میان مردم و نظام مالیاتی شده است