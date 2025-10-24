به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر جهاد کشاورزی شاهرود گفت: این شهرستان بیش از پنج هزار هکتار تاکستان دارد که چهار هزار هکتار آن بارور است.

آقابیکی افزود: پیش بینی می‌شود از هر هکتار سطح زیر کشت انگور ۲۲ تن محصول برداشت شود.

وی ادامه داد: خلیلی، عسگری، لعل، شاهانی، صاحبی، کشمشی، سفید فخری و ریش بابا از دیگر ارقام انگور در این شهرستان است.

برداشت انگور در شاهرود تا اوایل آبان ماه ادامه دارد.