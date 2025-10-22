مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ۲۲۰ پروژه ورزشی در استان به بهره‌برداری رسیده و ۱۶ پروژه دیگر در هفته تربیت بدنی وارد چرخه خدمت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم در اولین گردهمایی تخصصی ورزشی نویسان خوزستان اظهار کرد: در المپیک پاریس موفق به کسب سه مدال شدیم، در حالی که پیش از این تنها ۲ مدال در کارنامه داشتیم و این یک افتخار بزرگ برای استان است.

وی با بیان اینکه در رشته کشتی پس از سال‌ها منتظر کسب مدال طلا بودیم، افزود: خوشبختانه این مهم در المپیک پاریس محقق شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به موفقیت‌های ورزشی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در سال گذشته میزبانی ۱۰۲ رویداد ورزشی و کسب یک هزار و ۹۰۰ مدال کشوری توسط ورزشکاران خوزستانی را شاهد بودیم که بسیار قابل توجه است.

بنی‌تمیم از میزبانی مسابقات شنا در خوزستان پس از ۲ دهه خبر داد و اظهار داشت: در بخش توسعه زیرساخت‌های ورزشی، با وجود تمام محدودیت‌ها و تحریم‌ها، کار‌های بزرگی صورت گرفت و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی از بهره‌برداری خانه کشتی ایذه و استخر‌های باغ‌ملک و هندیجان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در هفته تربیت بدنی نیز ۱۶ پروژه ورزشی دیگر به چرخه خدمت اضافه خواهند شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان به روشنایی زمین‌های ورزشی محلات اشاره و تصریح کرد: ورزش محلات نقش بسیار مهمی در توسعه ورزش همگانی دارد و در این راستا تعداد قابل‌توجهی زمین ورزشی در نقاط مختلف استان روشن شدند که موجی از خوشحالی را برای مردم به همراه داشت.

بنی‌تمیم در بخش جوانان نیز از افتتاح پنج خانه جوان در استان خبر داد و گفت: تمامی تجهیزات این خانه‌های جوانان تهیه و تامین شده است.

بیش از ۲۵۰ هزار خوزستانی به طور سازمان یافته در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کنند.