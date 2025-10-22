پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: در راستای شکوفایی صنایعدستی استانها نیازمند تکمیل زنجیره تولید تا فروش هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری در همایش معاونان صنایعدستی کشور در شهر سرعین، اظهار کرد: در راستای شکوفایی صنایعدستی استانها نیازمند تکمیل زنجیره تولید تا فروش محصولات این حوزه هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: توسعه قطبهای تولید منطقهای و ارتباط دادن آنها با مراکز مصرف و فروش میتواند این زنجیره را کامل کند.
وی تاکید کرد: فقدان نظام آموزش اثربخش صنایعدستی و فراموشی شیوههای آموزشی استاد شاگردی در کنار کمبود محیطهای آموزشی و مواد اولیه در دهههای اخیر علاوه بر موضوع فروش بر تولید صنایعدستی نیز تاثیر داشته است.
جباری با اشاره بر تمرکز استان اردبیل به هردو مقوله تولید و فروش محصولات صنایعدستی، ادامه داد: ما یازده مرکز آموزش مستقل در شهرستانهای استان و پنج مجموعه نمایشگاهی در کنار دو بازارچه صنایعدستی و دو شهر ملی صنایعدستی در استان اردبیل داریم که توانایی ایجاد یک زنجیره کامل را دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تصریح کرد: این زنجیره باید با سایر استانها و کشورهای همسایه در ارتباط قرار بگیرد که در این زمینه همافزایی داخلی و ایجاد زمینه صادرات از اهمیت برخوردار است.
وی بیان کرد: برگزاری همایش معاونان صنایعدستی کشور همزمان با پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی اردبیل فرصتی برای ایجاد همافزایی و برنامهریزی برای آیندهای بهتر در صنایعدستی کشور است.