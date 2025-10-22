با پایان مطالعات و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی و خاکبرداری بیمارستان ۲۸۵ تخت‌خوابی شهدای لنجان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در جریان سفر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به استان اصفهان، طرح‌های مهم حوزه سلامت در شهرستان لنجان بازدید و ارزیابی شد.

طاهر موهبتی در این سفر از مرکز خدمات جامع سلامت سردار شهید قاسم سلیمانی در فولادشهر و بیمارستان شهدای لنجان بازدید کرد و روند پیشرفت فیزیکی، تجهیزات و نیاز‌های عمرانی این مراکز را بررسی کرد.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت خیران گفت: برای تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این بیمارستان، نیازمند همراهی و مساعدت خیران سلامت هستیم و با همکاری و مساعدت خیران، شاهد شتاب بیشتری در اجرای این طرح خواهیم بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح‌های بهداشتی و درمانی شهرستان لنجان تأکید کرد و افزود: ارتقای سطح خدمات سلامت در این منطقه از اولویت‌های وزارت بهداشت است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مردم منطقه حق دارند از خدمات درمانی مناسب بهره‌مند شوند و لنجان به عنوان یکی از مناطق صنعتی و پرجمعیت استان، سزاوار برخورداری از بهترین خدمات درمانی است.

اکبر پولادی افزود: شهرستان لنجان به عنوان یکی از مناطق صنعتی و پرجمعیت استان اصفهان، نیازمند توسعه زیرساخت‌های درمانی و بهداشتی است و اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت در این منطقه داشته باشد.