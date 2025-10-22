به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شمال شرق کشور در حاشیه آغاز دو میزگرد تخصصی نشست دیپلماسی استانی گفت: در قالب این نشست، میزگرد‌های تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ای از مسیر فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان» امروز برگزار می‌شود.



احمد معصومی‌فر افزود: این دو میزگرد با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشور‌های همسایه، مسئولان اتاق‌های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر خارجه آغاز شد.



وی به مشارکت موثر بخش خصوصی در این میزگرد‌ها اشاره و اضافه کرد: روسای این میزگردها، معاونان وزرا و دبیران نیز مسئولان اتاق بازرگانی هستند.



معصومی فر گفت: معرفی توانمندی‌های استان‌های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالا‌های اساسی و نیاز‌های این استان‌ها از همسایگان، بررسی توسعه راهکار‌های تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشور‌های همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان، از اهداف برگزاری دومین دیپلماسی استانی در مشهد است.