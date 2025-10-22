به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل پست خوزستان گفت: در راستای بهره گیری از ظرفیت‌های هوشمند و تحول گرایی در پست استان، طرح تفکیک مکانیزه پست استان خوزستان راه اندازی شد.

مهران حموله افزود: با راه اندازی این مرکز مکانیزه که دارای ظرفیت بسته بندی ۴ هزار محموله پستی می‌باشد، ادامه داد: با بهره برداری از مرکز مکانیزه مراحل تجزیه و رهسپاری مرسولات پستی در این مرکز انجام و سرعت و کیفیت ارائه خدمات افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: همچنین در جهت افزایش ناوگان، ۶ دستگاه خودرو به ظرفیت‌های خودرویی پست استان افزوده شد که موجب سرعت بخشی ارسال محموله‌های پستی در خوزستان خواهد شد.

مدیر کل پست خوزستان همچنین از راه اندازی رسمی طرح جی نف در استان خبر داد.