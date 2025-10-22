به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، از میان فرم‌های تکمیل‌شده، ۱۵۰۱ فرم خانواده، ۲۰۶ فرم رسانه، ۱۴۳ فرم متعلق به تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، ۴۷ فرم شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، ۱۸۵ فرم دستگاه‌های اجرایی، ۱۱۰ فرم نخبگان و ۱۰۷ فرم مدیران دریافت شده است.

فرایند ارزیابی و داوری نیز هم‌زمان با پایان مهلت ثبت‌نام آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، داوری‌ها تا نیمه آبان‌ماه به اتمام خواهد رسید. برگزیدگان نهایی این رویداد در ۲۴ آبان معرفی و نتایج رسمی اعلام می‌شود.