براساس اعلام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، در پایان مهلت ثبتنام سومین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت»، مجموعاً ۲۲۹۹ نفر در بخش اصلی این رویداد ثبتنام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، از میان فرمهای تکمیلشده، ۱۵۰۱ فرم خانواده، ۲۰۶ فرم رسانه، ۱۴۳ فرم متعلق به تشکلهای مردمنهاد (سمنها)، ۴۷ فرم شرکتها و مؤسسات خصوصی، ۱۸۵ فرم دستگاههای اجرایی، ۱۱۰ فرم نخبگان و ۱۰۷ فرم مدیران دریافت شده است.
فرایند ارزیابی و داوری نیز همزمان با پایان مهلت ثبتنام آغاز شده و طبق برنامهریزی انجامشده، داوریها تا نیمه آبانماه به اتمام خواهد رسید. برگزیدگان نهایی این رویداد در ۲۴ آبان معرفی و نتایج رسمی اعلام میشود.