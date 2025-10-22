در حالی که بیش از یک هفته از صدور بیانیه رسمی ۱۲ تشکل دانشجویی دانشگاه‌های استان در اعتراض به روند نگران‌کننده عادی‌سازی سفرهای مختلط و شب‌مانی‌های مختلط در قالب برنامه‌هایی نظیر «سینماکمپ» می‌گذرد، متأسفانه تاکنون هیچ موضع رسمی یا اقدام بازدارنده‌ای از سوی مراجع مسئول، به‌ویژه دادستانی محترم، مشاهده نشده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«اختلاط دو جنس از نظر اسلام یک چیز مطلوبی نیست … در محیط‌هایی که این اختلاط‌ها حد و مرزی ندارد، اینها ضرر می‌زند؛ دل‌ها را خراب می‌کند.»

مقام معظم رهبری، ۱۲/۴/۱۳۹۵

در حالی که بیش از یک هفته از صدور بیانیه رسمی ۱۲ تشکل دانشجویی دانشگاه‌های استان در اعتراض به روند نگران‌کننده عادی‌سازی سفر‌های مختلط و شب‌مانی‌های مختلط در قالب برنامه‌هایی نظیر «سینماکمپ» می‌گذرد، متأسفانه تاکنون هیچ موضع رسمی یا اقدام بازدارنده‌ای از سوی مراجع مسئول، به‌ویژه دادستانی محترم، مشاهده نشده است.

تشکل‌های دانشجویی ضمن تأکید بر وظیفه قانونی و شرعی دستگاه‌های نظارتی و قضایی در صیانت از عفت عمومی، اعلام می‌دارند که برگزاری چنین برنامه‌هایی، ولو با ظاهری فرهنگی و هنری و با ادعای ایجاد نشاط اجتماعی، در عمل مصداق روشن ترویج بی‌قیدی اجتماعی، اختلاط نامحرمان و هتک حرمت ارزش‌های دینی و ملی است.

بی‌تفاوتی در برابر این‌گونه روندها، معنایی جز عادی‌سازی هنجارشکنی و ضربه به اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام نظارتی کشور ندارد. جامعه‌ی دانشگاهی، نهاد خانواده و بدنه‌ی متدین جامعه از دستگاه قضا انتظار دارند که با صراحت، شفافیت و قاطعیت نسبت به بررسی و برخورد با عوامل، برگزارکنندگان و حامیان چنین برنامه‌هایی اقدام نماید.

ما دانشجویان، در عین پایبندی به رویکرد گفت‌و‌گو و مطالبه‌ی منصفانه، تأکید می‌کنیم که مسأله عفاف و حجاب خط قرمز فرهنگی جامعه‌ی اسلامی است و نادیده گرفتن آن به‌عنوان «موضوع کم‌اهمیت» نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه زمینه‌ساز فروپاشی تدریجی هویت دینی و فرهنگی ملت خواهد بود.

ما دانشجویان، ضمن هشدار نسبت به تداوم سکوت و تعلل در برخورد با این روند خطرناک، اعلام می‌کنیم آماده‌ایم در جلسه‌ای رسمی و علنی با دادستان محترم استان، تمام مستندات و گزارش‌های خود درباره‌ی تخلفات و انحرافات فرهنگی رخ‌داده در قالب برنامه‌هایی، چون سینماکمپ را ارائه دهیم.

بار دیگر خواهان ورود مستقیم دادستان محترم استان و اعلام نتیجه‌ی بررسی پرونده‌ی موسوم به سینماکمپ در کوتاه‌ترین زمان ممکن هستیم.

تشکل‌های دانشجویی استان حق خود می‌دانند که از مسیر‌های قانونی، رسانه‌ای و مردمی، این مطالبه‌ی عمومی را تا تحقق نتیجه نهایی پیگیری کنند. از دستگاه قضایی انتظار داریم سکوت نکرده و اقدام کند، شفاف‌سازی کند و از مرز‌های فرهنگی و شرعی جامعه دفاع نماید.

والسلام علیکم و رحمة الله

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان مرکزی