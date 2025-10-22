به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص پیش ثبت نام از واجدان شرایط اعزام به حج تمتع سال، ۱۴۰۵ به اطلاع هم استانی‌ها و دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع می‌رساند که به منظور ایجاد زمینه جذب متقاضیان تشرف از سایر اولویت‌های ثبت نامی، علاوه بر اولویت‌های قبلی، این امکان فراهم شده است که این دسته افراد نیز مطابق زمانبندی ذیل با مراجعه به سامانه پنجره واحد حج و زیارت به نشانی ir.haj.My نسبت به انجام پیش ثبت نام و واریز وجه مطابق با ضوابط و شرایط اعلام شده در اطلاعیه قبلی اقدام کنند، تا سقف سهمیه تخصیصی به استان‌ها برای اعزام به حج تمتع سال آینده اقدام کنند.

با توجه به تعداد سهمیه تخصیصی روادید به کشورمان، با تکمیل ظرفیت ثبت نام در هریک از تاریخ‌های اعلام شده عملیات پیش ثبت نام متوقف خواهد شد.

براساس زمانبندی پیش ثبت نام اولویت‌های جدید دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ از ساعت ده صبح روز سه شنبه ۲۹ مهر جاری، دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۵ بهمن ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه سوم آبان امسال ۱۴۰۴، دارندگان قبض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ /۳۰ بهمن ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ششم آبان می‌توانند نام نویسی کنند.