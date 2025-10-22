سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان، درخصوص نمایشگاه عکس جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی شیراز در مجموعه گردشگری کرملین کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه گفت: نمایشگاه‌هایی از این دست، نقش مؤثری در معرفی فرهنگ، تاریخ و هنر ایران دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه گردشگری کرملین کازان مرکز جمهوری تاتارستان روسیه ، میزبان نمایشگاه عکس از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی شهر شیراز است .

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کازان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه، با اشاره به اهمیت تعاملات فرهنگی میان ملت‌ها گفت : شیراز، به‌عنوان مروارید درخشان ایران، نماد شعر، ادب و تمدن ایرانی است و برگزاری چنین نمایشگاهی در کازان می‌تواند به توسعه شناخت متقابل و گسترش همکاری‌های فرهنگی و گردشگری میان دو کشور کمک کند.

داود میرزاخانی ابراز امیدواری کرد با تداوم این‌گونه رویدادها ، زمینه برای تقویت روابط فرهنگی و مردمی میان ایران و جمهوری تاتارستان بیش از پیش فراهم شود.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار عکاسان ایرانی شامل تصاویری از بنا‌های فرهنگی و تاریخی، همچون حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، حافظیه، سعدیه، ارگ کریم‌خان زند، تخت‌جمشید، پاسارگاد، مسجد وکیل و نصیرالملک، بازار شیراز و برخی دیگر از مناظر طبیعی و فرهنگی استان فارس به نمایش درآمده است و گوشه‌ای از جلوه‌های غنی تمدن و هنر ایرانی خلق شده در استان فارس در قاب تصویر به بازدیدکنندگان معرفی می شود .

این رویداد فرهنگی با هدف معرفی ظرفیت‌های تمدنی شیراز و توسعه تعاملات فرهنگی بین‌المللی، با همکاری شهرداری‌های شیراز و کازان برپا شده است، شهر‌هایی که پیش‌تر تفاهم‌نامه خواهرخواندگی امضا کرده‌اند.

نمایشگاه عکس شیراز از ۲۹ آبان ۱۴۰۴ به مدت یک ماه در مجموعه گردشگری کرملین کازان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.