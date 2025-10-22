به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در این آیین گفت: از خدمات ویژه علامه درچه‌ای که از علمای بزرگ اصفهان و علمای بزرگ جهان تشیع بودند، می‌توان به تربیت شاگردان و پرورش علما و مجتهدین بزرگی همچون آیت الله سیدحسین بروجردی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله شهید سیدحسن مدرس، آیت الله سیدجمال گلپایگانی، آیت الله حاج آقارحیم ارباب، اشاره کرد.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی موسوی امام جمعه درچه و نوه علامه درچه‌ای نیز گفت: آیت الله سیدمحمدباقر درچه‌ای در حدود سال ۱۳۶۲ هجری قمری در شهر درچه دیده به جهان گشود.

امام جمعه درچه افزود: وی پس از گذراندن دروس ابتدایی، از حدود ۱۳ سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و در مدت بیش از ۱۰ سال از محضر اساتیدی همچون آیت الله میرزا ابوالمعالی کلباسی، آیت الله میرزا محمدباقر چهارسوقی و آیت الله میرزامحمدحسن نجفی اصفهانی کسب فیض کرد.

وی گفت: علامه سیدمحمدباقر درچه‌ای در حدود ۲۵ سالگی عازم نجف اشرف شد و در حدود ۱۴ سال از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف همچون آیت الله میرزا محمدحسن شیرازی (میرزای بزرگ شیرازی)، آیت الله میرزا حبیب الله رشتی و آیت الله سیدحسین کوه کمره‌ای کسب علم کرد.

حجت الاسلام سیدمحمدعلی موسوی افزود: علامه درچه‌ای سپس به تدریس فقه و اصول در شهر نجف پرداخت و در سال ۱۳۰۳ هجری قمری به زادگاه خود بازگشت و در مدرسه نیم آور اصفهان مشغول تدریس شد و ۴۰ سال استاد بی مانند درس خارج فقه و اصول و کلام در حوزه علمیه اصفهان بود.

آیت الله سیدمحمدباقر درچه‌ای در ۲۸ ربیع الثانی سال ۱۳۴۲ هجری قمری دار فانی را وداع گفت و پیکرش در تکیه کازرونی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.