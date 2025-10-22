تولید بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام در کشور

براساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ ایران اکنون با تولید بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام در رتبه نهم تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان و مقام نخست خاورمیانه قرار دارد.