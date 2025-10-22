تولید بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام در کشور
براساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ ایران اکنون با تولید بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد خام در رتبه نهم تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان و مقام نخست خاورمیانه قرار دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
،طبق گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)؛ از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، تولید شمش فولاد کشور با رشدی بیش از دو برابری، از حدود ۱۳.۶ میلیون تن به بیش از ۳۰ میلیون تن رسیده است.
صنعت فولاد ایران امروز یکی از ارکان توسعه صنعتی، اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی کشور به شمار میرود.
براساس این گزارش؛ این دستاورد حاصل سرمایهگذاری گسترده، توسعه زیرساختها و حمایتهای ایمیدرو از طرحهای فولادی در سراسر کشور است.