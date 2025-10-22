به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با استاندار اصفهان گفت: طرح آمایش صنایع با برش استانی به صورت آزمایشی از استان اصفهان آغاز شده است چرا که رئیس جمهور نیز نسبت به شرایط توسعه صنعتی در فلات مرکزی حساسیت ویژه‌ای دارند.

سعید شجاعی با اشاره به اجرای این طرح در یک بازه پنج ماهه افزود: این اقدام در یک بازه پنج ماهه انجام می‌شود تا پایان سال نتیجه آن را تقدیم دولت کنیم و انتظار داریم اصفهان در این امر پیشرو باشد تا بتوانیم در آن صنایع تبدیلی ایجاد کنیم.

معاون وزیر صمت در ادامه به موضوع تبصره ۱۸ (مربوط به شناسایی، ارزیابی اولیه و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق متقاضی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه) اشاره کرد و گفت: سیاست دولت در خصوص تبصره ۱۸، توزیع مساوات محور است.

شجاعی افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ یکی از منابع اصلی حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور محسوب می‌شود.

استاندار اصفهان هم در این دیدار خواستار تمرکز طرح آمایش صنعتی کشور بر حمایت از توسعه صنایع «آب صفر» در شرق استان شد.

مهدی جمالی نژاد به تشریح وضعیت صنعتی استان پرداخت و افزود: اصفهان ۸۰ شهرک صنعتی مصوب در حال فعالیت دارد و بیش از ۱۷۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعال آن مشغول کار هستند.

استان اصفهان با بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ دارد که ظرفیت آن چند برابر سایر استان‌ها است.