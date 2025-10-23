اتصال ۳ راهدارخانه خراسان شمالی به فیبر نوری
۳ راهدارخانه خراسان شمالی با هدف ارتقای سطح ارتباطات و افزایش بهره وری در مدیریت بحرانهای جادهای فیبر نوری متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
، رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل راهداری حمل و نقل جادهای استان گفت: در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی و با توجه به ضرورت استقرار تیمهای راهداری زمستانی، راهدارخانههای چمن بید، امین الله و غلامان به شبکه فیبر نوری متصل شدند.
الهام عباسی افزود: با فراهم شدن بستر فیبر نوری، امکان ارسال فوری مکاتبات، استفاده از نرم افزارهای تحت شبکه و دریافت اطلاعات لحظهای فراهم شده که نقش موثری در تسریع روند تصمیم گیری و افزایش آمادگی برای مقابل با شرایط بحرانی ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: برنامه ریزیهای لازم برای اتصال سایر راهدارخانههای استان به شبکه فیبر نوری انجام شده است.