پخش زنده
امروز: -
رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت برق منطقهای یزد: با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین بخشی از برق مصرفی ادارات از منابع پاک، نیروگاه خورشیدی در ساختمان پست فوقتوزیع منطقه ویژه اقتصادی یزد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع گفت:نیروگاه خورشیدی ۱۱۵ کیلوواتی ساختمان پست فوقتوزیع منطقه ویژه اقتصادی یزد با هدف تحقق مصوبه شورای عالی انرژی مبنی بر تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمانهای اداری از منابع انرژی تجدیدپذیر، احداث و وارد مدار بهرهبرداری شد.
زارع افزود: این پروژه در چارچوب تفاهمنامه منعقده با شرکت توانیر اجرا شده و گامی عملی در راستای توسعه پایدار شبکه برق است.
وی گفت: شرکت برق منطقهای یزد تاکنون در مجموع ۳۶۳ کیلووات نیروگاه خورشیدی را برای تأمین برق ساختمانهای اداری و عملیاتی خود احداث و به بهرهبرداری رسانده است.
به گفته زارع، اجرای این پروژهها جایگاه شرکت برق منطقهای یزد را به عنوان پیشگام توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بین دستگاههای اجرایی استان یزد تثبیت کرده است.