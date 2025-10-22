پخش زنده
برنامههای «بیمارستان صبا»، با موضوع «نقش آرامش در سلامت جسم و روح»، «عصر صبا»، با موضوع «مهارت نه گفتن» و «روستا دوستا»، با معرفی آبشار عیشآباد، جواهری طبیعی در دل مرند، امروز از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «بیمارستان صبا»، در حال بررسی اهمیت نقش آرامش در سلامت جسم و روح است، برنامهای آموزنده و صمیمی که با روایتهای نمایشی، راهکارهای سادهای برای مدیریت استرس و افزایش آرامش در زندگی روزمره ارائه میکند تا شنوندگان بتوانند سلامت روان و جسم خود را بهبود ببخشند.
این برنامه با فضایی نمایشی و صمیمی، به بیان تأثیرات مثبت آرامش و مدیریت استرس در پیشگیری و درمان بیماریها میپردازد و راهکارهای ساده و کاربردی برای افزایش آرامش در زندگی روزمره ارائه میدهد. در «بیمارستان صبا»، با گفتوگوها و موقعیتهای نمایشی جذاب، ارتباط میان آرامش روان و سلامت جسم را به تصویر میکشند و مخاطبان را به توجه به این دو جنبه مهم دعوت میکنند.
«بیمارستان صبا»، به تهیه کنندگی و اجرای وحید کمالیزاده، چهارشنبهها ساعت ۱۶، پخش می شود.
برنامه «عصر صبا»، به موضوع مهم و کاربردی «مهارت نه گفتن» میپردازد، فرصتی برای آشنایی با راهکارهایی ساده و مؤثر برای بیان این کلمه کوتاه، اما پرمعنا در زندگی روزمره، با رویکردی ترکیبی از طنز و تأمل که شنوندگان را به تقویت اعتماد به نفس و حفظ آرامش در روابط تشویق میکند.
«عصر صبا»، این هفته با رویکردی ترکیبی از طنز و تأمل، موقعیتها و چالشهای مختلفی را که افراد هنگام گفتن «نه» با آن روبهرو هستند به تصویر میکشد و راهکارهای کاربردی برای ابراز این کلمه کوتاه، اما پرمعنا ارائه میدهد.
در این برنامه، گفتوگوهای صمیمی و موقعیتهای نمایشی جذاب، تجربیات شنوندگان و کارشناسان را درباره مهارت نه گفتن بازگو میکند و مخاطبان را به تفکر درباره مرزهای شخصی و اهمیت حفظ آرامش و احترام در روابط دعوت میکند.
این برنامه، چهارشنبهها ساعت ۱۷، به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله، اجرای مهدی پر و بازیگری سارا عرب پوریان و هماهنگی پویا رضایی، پخش میشود.
برنامه «روستا دوستا»، شنوندگان را به بازدید از آبشار زیبای عیشآباد در شهرستان مرند دعوت میکند، آبشاری خروشان که با منظرهای بکر و صدای آرامشبخش، فرصتی بینظیر برای تجربه طبیعت ناب و خاطرهانگیز فراهم میآورد.
روستای عیشآباد در فاصله حدود ۱۹ کیلومتری از شهر مرند و در ارتفاع ۱۶۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است و بهواسطه طبیعت بکر، آبشارهای زیبا و باغات میوه، یکی از مقاصد گردشگری در آذربایجان شرقی به شمار میرود.
از جمله جاذبههای گردشگری این روستا میتوان به آبشار عیشآباد اشاره کرد که در فصل بهار و اوایل تابستان با جریان پرآب و منظرهای دلانگیز، گردشگران زیادی را به خود جذب میکند. همچنین رودخانهای که از دل کوههای اطراف میگذرد، همراه با باغات میوهای همچون گردو و آلبالو، فضایی دلنشین برای پیادهروی و استراحت فراهم میآورد.
برنامه «روستا دوستا»، به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله و اجرای مهدی پر، ساعت ۱۵، پخش می شود.