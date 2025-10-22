نایب قهرمانی کشتی گیر استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور
خبرهایی از نایب قهرمانی کشتی گیر استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور تا دوچرخه سوار دختر استان در راه بازیهای آسیایی جوانان بحرین را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، امیرعلی خانی کشتی گیر استان در وزن ۷۵ کیلوگرم رقابتهای مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور در دیدار پایانی با شکست مقابل حریفی از تهران به مقام دومی رسید.
کوروش زارعی و عباس صفایی هم در اوزان ۶۲ و ۶۹ کیلوگرم با قبول شکست در دیدارهای رده بندی پنجم شدند.
این مسابقات در مشهد برگزار شد.
نشان طلای مسابقات گلبال قهرمانی آسیا اقیانوسیه برای ملی پوش استان
تیم ملی گلبال کشورمان که محمدمهدی زارعی را در ترکیب خود دارد، در دیدار نهایی مقابل چین به برتری رسید و طلایی شد.
مسابقات آسیا اقیانوسیه به میزبانی پاکستان برگزار شد.
دوچرخه سوار دختر استان در راه بازیهای آسیایی جوانان بحرین
رها باجلان به همراه ملی پوشان عازم بحرین محل برگزاری این رقابتها شد.
مسابقات دوچرخه سواری بازیهای آسیایی جوانان از چهارم آبان در بحرین آغاز میشود.
آغاز رقابت کبدی کاران استان در المپیاد استعدادهای برتر کشور
تیم کبدی استان در گروه ششم این مسابقات با قم و سمنان هم گروه شد.
این رقابتها از فردا به میزبانی اردبیل آغاز خواهد شد.