به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محدثی نژاد گفت: پرونده حمل قاچاق انواع دارو به ارزش ۳۳ میلیون و ۸۰۳ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط دارو‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۱۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه اتوبوس، کالا‌های قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.