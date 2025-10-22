به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فریبرز امیری فرماندار شهرضا افزود: شعار این جشنواره شاد و مفرح ورزش، جوان و خانواده و هدف آن را ترویج ورزش و فعالیت بدنی، شناسایی و کشف استعدادها، تأکید بر ورزش همگانی و تقویت نشاط اجتماعی برشمرد.

مهران مجلسی، رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا نیز تعامل و هم افزایی بین دانشگاه و هیئت‌های ورزشی و ادارات برای ارائه خدمات مؤثر به مردم، تلفیق علم و ورزش و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان را از اهداف این جشنواره برشمرد.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مسابقات ورزشی، ایده شو و سخنرانی نخبگان از برنامه‌های جنبی این جشنواره بود.

در حال حاضر بیش از ۸ هزار ورزشکار سازمان یافته در قالب ۴۳ هیئت ورزشی در شهرستان شهرضا فعالیت می‌کنند.