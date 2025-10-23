پخش زنده
مدیرکل تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در نیمه اول سال جاری، بیش از ۲۵ درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی استان با رویکرد سازشی و مصالحه حل و فصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،محمد خوشآیینه با اشاره به روند حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در خراسان شمالی گفت: در این مدت، ۱۰۲۶ پرونده شکایت مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف استان بررسی شد که از این تعداد، ۲۶۲ مورد، معادل حدود یکچهارم، به روش سازشی حل و فصل شده است.
وی افزود: اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی و شهرستانهای تابعه دارای ۱۲ هیأت تشخیص و ۵ هیأت حل اختلاف هستند و میانگین زمان رسیدگی به پروندهها تنها ۱۵ روز است که در سطح کشوری وضعیت مطلوبی دارد.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار، در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ابتدا مراحل حل و فصل شامل سازش مستقیم بین طرفین یا از طریق نمایندگان قانونی آنها در شورای اسلامی کار است و در صورت عدم توافق، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف وارد عمل میشوند.