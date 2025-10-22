پخش زنده
امروز: -
کارآفرین دزفولی موفق شد گلخانه ۵ هزار متری را به مزرعه کشت و تولید یکی از میوههای استوایی به نام پاپایا تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرمین رمضان زاده با تکیه بر دانش روز و مدیریت منابع، موفق شده کشت پاپایا، یکی از میوههای استوایی را در منطقه دزفول تولید کند.
وی میگوید: برخلاف بسیاری از محصولات کشاورزی، این درخت استوایی از زمان کاشت تا برداشت، به یک سال زمان نیاز دارد و میوهای ارزشمند محسوب میشود.
رمضان زاده افزود: پاپایا که به عنوان یک گنجینه ویتامین شناخته میشود، نه تنها یک میوه مقوی و پرخاصیت، بلکه به دلیل سودآوری بالا، به یک فرصت اقتصادی کمنظیر تبدیل شده است.
به گفته این کارآفرین؛ در این گلخانه، هر درخت پاپایا به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شده و محصول تولیدی، پاسخگوی نیاز بازار نه تنها در استان خوزستان، بلکه در استانهای همجوار است.
رمضان زاده تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق و استفاده از دانش روز کشاورزی، چرخه تولید به گونهای مدیریت شده است که پیش بینی می شود سالانه بیش از ۵۰ هزار تن پاپایای باکیفیت برداشت و روانه بازار مصرف شود.
این موفقیت، نمادی از تحول در کشاورزی مدرن و اثبات ظرفیت های بالای سرمایهگذاری در بخش کشتهای گلخانهای در منطقه است.
این ابتکار عمل در دزفول، علاوه بر اشتغالزایی، گامی بلند در راستای خودکفایی و تنوع بخشی به سبد تولیدات کشاورزی کشور محسوب میشود.