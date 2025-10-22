به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس ستاد زکات استان گفت: استان اصفهان در زمینه جمع آوری زکات واجب و مستحبی از استان‌های برتر کشور است.

حجت الاسلام غلامحسین رنجبر افزود: تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند، ساخت خانه محرومان، تامین کمک هزینه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، تامین هزینه درمان افراد بی بضاعت و مرمت خانه‌های محرومان و نیازمندان از موارد مصرف زکات است.

جعفربهرامی رییس کمیته امداد فریدونشهرنیز با اشاره به همکاری ۳۲ نفربه عنوان عاملان جمع آوری زکات در سطح روستا‌ها و شهر‌های این شهرستان با کمیته امداد حضرت امام (ره) گفت: در شش ماهه اول امسال بیش از یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان زکات در فریدونشهر جمع آوری شده است که نسبت به مشابه سال گذشته ۲۰ در صد رشد داشته است.