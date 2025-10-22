در ۶ ماه اول امسال
جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان
در ۶ ماه اول امسال بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس ستاد زکات استان گفت: استان اصفهان در زمینه جمع آوری زکات واجب و مستحبی از استانهای برتر کشور است.
حجت الاسلام غلامحسین رنجبر افزود: تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند، ساخت خانه محرومان، تامین کمک هزینه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، تامین هزینه درمان افراد بی بضاعت و مرمت خانههای محرومان و نیازمندان از موارد مصرف زکات است.
جعفربهرامی رییس کمیته امداد فریدونشهرنیز با اشاره به همکاری ۳۲ نفربه عنوان عاملان جمع آوری زکات در سطح روستاها و شهرهای این شهرستان با کمیته امداد حضرت امام (ره) گفت: در شش ماهه اول امسال بیش از یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان زکات در فریدونشهر جمع آوری شده است که نسبت به مشابه سال گذشته ۲۰ در صد رشد داشته است.
جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان زکات در استان