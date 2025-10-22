فرماندار سمنان : کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم و آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع آبان و آذر ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،صمیمیان گفت: برنامه پاسداشت مسجد جامع سمنان در ۵ آذرماه امسال برگزار می‌شود.

وی افزود: گرامیداشت مفاخر و معرفی چهره‌های علمی، فرهنگی و معنوی سمنان در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

صمیمیان همچنین برگزاری کنفرانس بین‌المللی راه ابریشم در ۸ آبان‌ماه را نقطه عطفی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی این شهرستان در سطح ملی و جهانی دانست.