فرماندار سمنان : کنفرانس بینالمللی راه ابریشم و آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع آبان و آذر ماه برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،صمیمیان گفت: برنامه پاسداشت مسجد جامع سمنان در ۵ آذرماه امسال برگزار میشود.
وی افزود: گرامیداشت مفاخر و معرفی چهرههای علمی، فرهنگی و معنوی سمنان در اولویت برنامههای فرهنگی قرار گیرد.
صمیمیان همچنین برگزاری کنفرانس بینالمللی راه ابریشم در ۸ آبانماه را نقطه عطفی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، گردشگری و فرهنگی این شهرستان در سطح ملی و جهانی دانست.