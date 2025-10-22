به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معصومه قانعی نایب رئیس و مسئول آموزش تری اتلون کشور گفت: در این مرحله ۹۳ ورزشکار در رده سنی ۱۳ تا ۱۷ سال در سه رشته شنا- دوچرخه سواری و دو با هم رقابت کردند و نفرات برگزیده فردا پس از پایان مسابقه در رشته تیمی معرفی می‌شوند.

حسین زارعی سرپرست هیات تری اتلون هرمزگان هم گفت: در این دوره ۵ ورزشکار هرمزگانی شرکت می‌کنند.

تری اتلون یا ورزش‌های سه گانه رشته ایی استقامتی است که در آن هر ورزشکار در سه رشته شنا - دوچرخه سواری و دو فعالیت می‌کند.

کیوان رستمی سرمربی تیم تری اتلون هرمزگان گفت: انتظار دارد فردا تیم هرمزگان در مسابقه مرحله تیمی جزو سه تیم برتر در سطح ملی معرفی شود.

حرگلزاری سرپرست اداره ورزش و جوانان جزیره هرمز گفت: مردم این جزیره امروز و فردا میزبان ۹۳ ورزشکار رشته سه گانه و ۶۰ مربی و اعضای هیات‌های تری اتلون از سراسر کشور هستند.

محمد بنده بخشدار هرمز نیز گفت: این جزیره برای ورزشکاران رشته‌های دریایی - ساحلی و سه گانه در سراسر کشور شناخته شده است و امکان برگزاری مسابقات و اردو‌ها در این رشته‌ها در جزیره هرمز وجود دارد.