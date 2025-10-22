به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون فنی مرکز بهداشت استان در خصوص بیماری پوکی استخوان و اهمیت توجه به سلامت استخوان‌ها گفت: پوکی استخوان یکی از بیماری‌های شایع است که متأسفانه بسیاری از افراد در مراحل ابتدایی آن هیچ‌گونه علامتی ندارند، این بیماری باعث ضعیف و شکننده شدن استخوان‌ها می‌شود و ممکن است فرد حتی بدون احساس درد، از شکستگی‌ها یا کاهش قد خود آگاه شود.

دکتر صداقت افزود:این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای فرد داشته باشد زیرا شکستگی استخوان‌ها در افراد مبتلا به پوکی استخوان می‌تواند باعث از دست دادن استقلال فردی و وابستگی به دیگران شود و در موارد شدیدتر، این مشکلات حتی می‌توانند منجر به مرگ فرد شوند.

وی همچنین تأکید کرد که پوکی استخوان به علت افزایش سن و عوامل مختلف مانند تغذیه نامناسب، عدم فعالیت بدنی و سبک زندگی نادرست، به یک مشکل بهداشتی جدی تبدیل شده است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان در ادامه به سه نکته کلیدی برای پیشگیری از این بیماری اشاره کرد و گفت:اهمیت انجام فعالیت‌های ورزشی به ویژه تمرینات تقویتی عضلات و فعالیت‌های هوازی مانند پیاده‌روی و دویدن است که به حفظ سلامت استخوان‌ها کمک می‌کند و این فعالیت‌ها نه تنها باعث تقویت عضلات می‌شوند، بلکه به حفظ ایستایی و قامت صحیح بدن نیز کمک می‌کنند زیرا رعایت اصول صحیح در محیط کار و زندگی روزمره است.

دکتر صداقت افزود: برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از پوکی استخوان، باید اصول صحیح بلند کردن اجسام سنگین، نشستن و حرکت کردن را در محیط کار و خانه رعایت کنیم.

وی همچنین به تغذیه مناسب به عنوان عامل سوم برای پیشگیری از پوکی استخوان اشاره کرد و افزود: مصرف مکمل‌های کلسیم و ویتامین D، به‌ویژه برای افراد بالای ۴۰ سال، ضروری است و افراد باید به‌طور منظم و در صورت نیاز، ویتامین D به میزان ۵۰ هزار واحد در هفته مصرف کنند و در صورت عدم مصرف کافی لبنیات، مکمل کلسیم را به رژیم غذایی خود اضافه کنند.

دکتر صداقت تأکید کرد: آگاهی از این نکات و رعایت آن‌ها می‌تواند به طور چشمگیری از خطرات پوکی استخوان جلوگیری کرده و به سلامت استخوان‌ها در طول عمر کمک کند.

روز جهانی پوکی استخوان رویدادی سالانه است که همه ساله در ۲۰ اکتبر مصادف با ۲۸ مهرماه در یک کمپین جهانی اقداماتی را برای افزایش آگاهی جهانی از پیشگیری، تشخیص و درمان پوکی استخوان و بیماری متابولیک استخوان انجام می‌دهد.