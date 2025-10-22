پخش زنده
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان گفت: برای رستگاری جامعه، ارادههای جمعی باید تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در جشنواره مفلحون در شهرستان شفت، گفت: رستگاری تنها با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر میسر است و این امر به مشارکت فعال و ارادههای جمعی مردم نیاز دارد.
محمدمهدی صدیقی با اشاره به اینکه امر به معروف باید از دل مردم نشات بگیرد، افزود: باید با تقویت ارادههای جمعی، جامعه را سر و سامان داد.
وی با تاکید بر اینکه قانون حمایت از عاملان به معروف و ناهیان از منکر بسیار جامع است، اضافه کرد: همانطور که در ماده ۱۷ این قانون نیز گفته شده، برادران بسیجی ما مکلف به تذکر لسانی شدهاند و باید در کنار آحاد مردم، عاملان به معروف و ناهیان از منکر را رهبری کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان، این ستاد را یک نهاد فرهنگی، نظارتی و مردمپایه دانست و گفت: این ستاد با تأسیس تشکلهای مختلف، حد واسط بین حاکمیت و مردم است و پیش از آنکه یک نهاد حاکمیتی باشد، یک نهاد شرعی است که جایگاه خود را از قرآن الهام گرفته است.
محمدمهدی صدیقی در پایان سخنانش گفت: اگر بخواهیم رستگار و «مُفلح» شویم، باید فلسفه امر به معروف و نهی از منکر برای جامعه تبیین کنیم.