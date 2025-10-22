به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برداشت محصول چغندرقند چند روزی ست در نهاوند آغاز شده است، کاشت این محصول با توجه به اینکه در راستای تناوب کشت محصولات زراعی انجام می شود با رعایت الگوی کشت انجام شده است.

گفته می شود تاکنون بیش از ۶۸ هزار تن از این محصول برداشت و به کارخانجات طرف قرارداد ارسال شده است.

۶ کارخانه قند در کشور طرف قرارداد با چغندرکاران نهاوندی است.

مدیر جهاد کشاورزی نهاوند گفت: امسال کشاورزان نهاوندی با کاشت بیش از ۲۷۰۰ هکتار نسبت به پارسال حدود ۳۰۰ هکتار کمتر کشت کرده‌اند.

توکل آبشناس افزود: پیش بینی می شود که امسال حدود ۲۰۰ هزار تن چغندر از مزارع نهاوند برداشت شود.

برداشت این محصول تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.