به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس اداره اجرائی امور زکات گیلان در شهرستان فومن با اشاره به اینکه امسال ۷۴ میلیارد تومان کمک از طریق جمع آوری زکات بین نیازمندان گیلان توزیع شده است گفت: پیش بینی میشود میزان پرداخت زکات تا پایان سال به ۸۰ میلیارد تومان برسد.

حجت الاسلام والمسلمین حامد آزمایش همچنین از توزیع یک تن برنج به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بین خانواده‌های نیازمند در شهرستان فومن خبر داد.