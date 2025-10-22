پخش زنده
بخشی از خانه تاریخی مرعشی شوشتر مرمت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست پایگاه میراث جهانی سازههای آبی تاریخی شوشتر گفت: این عملیات پس از پایش دقیق کارشناسان دفتر فنی پایگاه و شناسایی بخشهای آسیبدیده و با هدف حفظ و احیای این بنای ارزشمند تاریخی انجام گردید.
میثم حسین زاده افزود: در اجرای این طرح اقداماتی از جمله برداشت آجرهای فرسوده و آسیبدیده، زیرسازی مقاوم و مراحل تکمیلی با رعایت اصول مرمتی انجام شده است.
وی ادامه داد: این اقدامات با نظارت مستمر کارشناسان و توسط پرسنل اجرایی پایگاه صورت گرفته تا ضمن حفظ اصالت بنا، استحکام و زیبایی آن نیز تضمین شود.