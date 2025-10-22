در نیمه نخست امسال
سرمایه گذاری ۲۶۰ هزار میلیارد ریالی در حوزه صنعت خراسان رضوی
۲۶۰ هزار میلیارد ریال در حوزه صنعت خراسان رضوی در نیمه نخست امسال سرمایه گذاری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل دوبرابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در ۶ ماه نخست سالجاری ۲۳۱ فقره پروانه بهرهبرداری در حوزههای صنایع غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، سلولزی، شیمیایی، فلزی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک، ماشینآلات، خودرو و قطعات، و تجهیزات پزشکی با سرمایهگذاری ۲۶۰ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۲ هزار و ۳۹۴ نفر صادر شد.
بهزاد اضافه کرد: از نظر صدور پروانه بهرهبرداری در نیمه نخست امسال صنایع غذایی، ماشینآلات و تجهیزات با ۳۸ فقره پروانه در رتبه اول، صنایع لاستیک و پلاستیک با ۲۸ فقره در رتبه دوم و صنایع شیمیایی با ۲۴ فقره در رتبه سوم قرار دارند، کمترین تعداد پروانههای بهرهبرداری در خراسان رضوی نیز مربوط به صنایع توتون و تنباکو و دباغی در استان بود.
بهزاد گفت: از نظر میزان سرمایهگذاری در نیمه نخست امسال، صنایع غذایی با ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) رتبه اول، نقلیه موتوری با پنج همت رتبه دوم و ماشینآلات و تجهیزات با ۲.۵ همت رتبه سوم را در خراسان رضوی بهدست آوردند، از حیث اشتغال نیز، صنایع نقلیه موتوری با ۶ هزار نفر در رتبه نخست، صنایع غذایی با پنج هزار و ۳۰۰ نفر در رتبه دوم و ماشینآلات و تجهیزات با ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در رتبه سوم قرار گرفتند.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس دادههای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکنون ۷۴ مجوز دانشبنیان در استان صادر شده که از این میان ۱۶ شرکت دارای پروانه بهرهبرداری است.