به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۲۳۱ فقره پروانه بهره‌برداری در حوزه‌های صنایع غذایی و دارویی، نساجی و پوشاک، سلولزی، شیمیایی، فلزی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک، ماشین‌آلات، خودرو و قطعات، و تجهیزات پزشکی با سرمایه‌گذاری ۲۶۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال‌زایی ۲۲ هزار و ۳۹۴ نفر صادر شد.

بهزاد اضافه کرد: از نظر صدور پروانه بهره‌برداری در نیمه نخست امسال صنایع غذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات با ۳۸ فقره پروانه در رتبه اول، صنایع لاستیک و پلاستیک با ۲۸ فقره در رتبه دوم و صنایع شیمیایی با ۲۴ فقره در رتبه سوم قرار دارند، کمترین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در خراسان رضوی نیز مربوط به صنایع توتون و تنباکو و دباغی در استان بود.

بهزاد گفت: از نظر میزان سرمایه‌گذاری در نیمه نخست امسال، صنایع غذایی با ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) رتبه اول، نقلیه موتوری با پنج همت رتبه دوم و ماشین‌آلات و تجهیزات با ۲.۵ همت رتبه سوم را در خراسان رضوی به‌دست آوردند، از حیث اشتغال نیز، صنایع نقلیه موتوری با ۶ هزار نفر در رتبه نخست، صنایع غذایی با پنج هزار و ۳۰۰ نفر در رتبه دوم و ماشین‌آلات و تجهیزات با ۲ هزار و ۶۰۰ نفر در رتبه سوم قرار گرفتند.

معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: بر اساس داده‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکنون ۷۴ مجوز دانش‌بنیان در استان صادر شده که از این میان ۱۶ شرکت دارای پروانه بهره‌برداری است.