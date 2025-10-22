نگاه ویژه وزارت صمت در جهت پیشبرد اهداف تولید، صنعت و معدن
معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یاسوج گفت: وزارت صمت با رویکردی ویژه برنامههای منسجمی برای رفع چالشهای واحدهای صنعتی و صنفی تدوین کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش استانی روز ملی صنعت و معدن گفت: وزارت صمت با رویکردی ویژه در حال پیگیری مسائل تولید، تأمین انرژی و توسعه صادرات است و برنامههای منسجمی برای رفع چالشهای واحدهای صنعتی و صنفی تدوین کرده است.
موسوی افزود: در شرایط فعلی در کشور تولید با محدودیتهای انرژی، مشکلات ارزی و چالشهای ناشی از تحریمها روبه رو است و وزارت صمت تلاش میکند با همکاری وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاهها بستر لازم برای پایداری تولید و رشد اقتصادی فراهم کند.
وی با اشاره به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان یعنی تأمین سوخت واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه داد: براساس مصوبهای با ۲۴ ماده که با امضای رییس جمهور در مهرماه امسال ابلاغ شده ۲۸ دستگاه اجرایی موظف شدند الگوی مصرف سوخت و شناسنامه ماشینآلات صنعتی و معدنی را تدوین و اجرا کنند تا هم از قاچاق سوخت جلوگیری شود و هم با رعایت الگوی مصرف سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین شود.
معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت و معین استان با اشاره به ساختارهای متعدد و موازی کاری در دستگاههای مختلف گفت: در سازمان صمت در حوزه نظارت و بازرسی نیز اصلاحات جدی برای جلوگیری از موازیکاری میان دستگاهها، فرآیند بازرسی و قیمتگذاری کالاها بازتعریف و وظایف هر نهاد بهطور دقیق مشخص شده تا واحدهای تولیدی درگیر تعدد نهادهای نظارتی نشوند.
موسوی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اساسی وزارت صمت توسعه صادرات غیرنفتی است افزود: کمیته توسعه صادرات و صنفی در وزارتخانه تشکیل شده و واحدهای خردی که دارای ظرفیت صادراتی هستند مسیر صادرات کالاهای آنها فراهم میشود.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با توجه به توان تولید و موقعیت جغرافیایی خود میتوانند در این حوزه نقشآفرینی مؤثری داشته باشد
معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت همچنین با اشاره به تدوین سند راهبری زنجیره ارزش در این وزارتخانه گفت: این سند برای اولینبار در کشور تصویب و ابلاغ شده و به استانها کمک میکند تا با شناسایی مزیتهای نسبی خود از خامفروشی فاصله گرفته و صنایع پاییندستی را توسعه دهند.
وی در پایان گفت: برخی از مسائل مطرح شده در این جلسه در حوزه کاری من نیست و این مسائل را بهصورت ویژه در سطح ملی مطرح و پیگیری خواهیم کرد
توسعه نیافتگی استان با وجود ظرفیتهای بی نظیر
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در همایش استانی روز ملی صنعت و معدن گفت: استان با وجود برخورداری از ظرفیتهای فراوان در بخشهای نفت و گاز، معدن، گردشگری، کشاورزی و منابع طبیعی، هنوز به جایگاه واقعی خود در توسعه دست نیافته است.
رحمانی افزود: کهگیلویه و بویراحمد حدود ۲۵ درصد نفت خام کشور را تولید میکند و دومین تولیدکننده گاز در سطح ملی است، اما سهم استان در تولید ناخالص داخلی تنها ۶ دهم درصد است.
وی اضافه کرد: استان در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی و مذهبی، منابع آب و جنگل نیز از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است بهگونهای که پنج درصد منابع آب و ۵۶ درصد پوشش جنگلی کشور را دارد، اما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و کوهستانی، پراکندگی روستاها و کمبود زیرساختها از این ظرفیتها بهرهبرداری مطلوبی نشده است
استاندار با بیان اینکه هماکنون تنها ۵۵۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در استان وجود دارد ادامه داد: حدود ۴۳۰ واحد از انها فعال است و در حوزه معدن نیز از ۸۰ واحد دارای مجوز، تنها ۵۱ واحد فعال است که این میزان برای ایجاد تحرک اقتصادی در استان کافی نیست.
رحمانی با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته گفت در قالب کارگروههای استانی، تاکنون ۲۲۵ مصوبه برای رفع موانع تولید ۸۰ واحد داشتیم که ۷۵ درصد آنها اجرایی شده است.
وی اضافه کرد: همچنین ۷۱ طرح بزرگ صنعتی در شهرستانهای مختلف طراحی شده که عملیات اجرایی ۱۰ تا ۱۲ مورد آنها آغاز و همزمان با سفر رئیسجمهور کلنگزنی میشود.
استاندار بر ضرورت تفویض اختیارات بیشتر به استانها تأکید کرد و گفت: رئیسجمهور بر نقش استانداران برای توسعه منطقه تاکید دارد و اگر اختیارات لازم به استانها داده شود بسیاری از مشکلات قابل حل است به طور مثال در بخش صنعت و معدن نیز انتظار داریم تصمیمگیریهای مهم در سطح استان انجام شود تا روند سرمایهگذاری تسهیل شود.
رحمانی با اشاره به مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: کمبود سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی، محدودیت در تأمین تسهیلات بانکی، و مشکلات واگذاری زمین و برق از مهمترین موانع توسعه صنعتی در استان است که رفع آنها نیازمند همکاری ویزه در سطح ملی است.