جشنوارهای به شکرانه برداشت محصول پر برکت برنج در پارک ابریشم صومعهسرا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری صومعهسرا با اشاره به اینکه جشنواره خرمن به شکرانه برداشت برنج در این شهرستان برگزار شد گفت: اهداف این جشنواره اعتلای فرهنگ بومی و محلی گیلان و نشاط اجتماعی است.
علیرضا مهرگان با اشاره به اینکه جشنواره خرمن در صومعهسرا در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است افزود: در حاشیه این جشنواره نمایشگاه سوغات و هدایای استان و سایر استانهای کشور در معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.
وی گفت: نمایشگاه سوغات و هدایای گیلان و استانهای کشور در صومعهسرا تا ۴ آبان برای بازدید علاقمندان دائر است.