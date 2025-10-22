به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی استان، به‌ویژه محصول راهبردی انار و فراهم‌سازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و سردخانه‌داری، جشنواره انار سیاب از یکم تا پنجم آبان در منطقه سیاب کوهدشت برگزار می‌شود.

نامدارصیادی با دعوت از نخبگان، فرهیختگان، دلسوزان و فعالان رسانه‌ای استان برای حضور در این رویداد، افزود: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره، حرکت به‌سوی برندسازی محصول انار با نام منطقه کوهدشت و سیاب است تا بتوانیم این ظرفیت ممتاز را به سطح ملی و حتی بین‌المللی معرفی کنیم.

صیادی با اشاره به ظرفیت بالای تولید انار در استان لرستان گفت: از مجموع ۷۵ هزار تن تولید سالانه انار در استان، حدود ۳۰ هزار تن آن مربوط به منطقه سیاب کوهدشت با سطح زیر کشت ۱۲۰۰ هکتاراست که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی استان ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین افزود: در این جشنواره علاوه بر عرضه انار، سایر فرآورده‌ها و محصولات کشاورزی شهرستان کوهدشت و استان در قالب غرفه‌های تخصصی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت فعالان رسانه‌ها و حضور گسترده مردم، این جشنواره بتواند به بستری مؤثر برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی منطقه تبدیل شود و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های پایدار در حوزه کشاورزی باشد.