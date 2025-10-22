پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس شورای اسلامی از حل مشکلات تأمین آب، برق و گاز شهرک نساجی یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، جوکار در بازدید از شهرک نساجی یزد، از حل مشکلات تأمین آب، برق و گاز شهرک نساجی یزد خبر داد و گفت: با ایجاد زیرساختها و اجرای عملیات قیر و آسفالت معابر، زمینه آغاز فعالیت تولیدکنندگان پوشاک و صنعتگران حوزه نساجی پس از سالها بلاتکلیفی فراهم شده است.
جوکار افزود: طی سالهای گذشته، به دلیل نبود زیرساختهای اساسی از جمله آب، برق، گاز و معابر مناسب، بهرهبرداری از این شهرک با مشکلاتی روبهرو بود که با پیگیریهای انجامشده و همکاری دستگاههای اجرایی، بخش عمده این موانع برطرف شده است.
وی افزود: با تکمیل زیرساختهای اولیه و تأمین قیر مورد نیاز برای آسفالت معابر، شرایط برای استقرار واحدهای تولیدی و آغاز فعالیت صنعتگران در شهرک نساجی مهیا شده و انتظار میرود این اقدام نقش مهمی در رونق تولید و اشتغالزایی در استان یزد داشته باشد.
نماینده مردم یزد، زارچ و اشکذر در مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری برای تأمین اعتبارات، ارائه تسهیلات و رفع مشکلات فاز دوم شهرک نساجی خبر داد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان پوشاک و فعالان صنعت نساجی از اولویتهای جدی مجلس و دولت است و در این زمینه تلاش میشود موانع اداری و مالی موجود برطرف شود.
جوکار در پایان تأکید کرد: با فعال شدن شهرک نساجی یزد، زمینه توسعه صنایع پاییندستی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی در استان یزد فراهم خواهد شد.