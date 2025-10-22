در آستانه روز ملی «ابوالفضل بیهقی»، مورخ، پژوهشگر و ادیب ایرانی و پدر نثر فارسی، زنگ بیهقی در مدارس سبزوار به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، همچنین به همین مناسبت همایش بین‌المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی نیز به مدت دو روز در سبزوار آغاز شده است.

پانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و مطالعات نثر فارسی با عنوان «ظرفیت‌های دراماتیک و نمایشی نثر فارسی» در تالار همایش‌های بین‌المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری در قالب گفتار‌های علمی- پژوهشی نمایش‌نامه خوانی و کارگاه‌های علمی- تخصصی صبح امروز آغاز شده است.

بخش مردمی همایش نیز پنج شنبه، اول آبان در روستای حارث آباد سبزوار، زادگاه ابوالفضل بیهقی برگزار می‌شود.

روز اوّل آبان، در تقویم رسمی کشور به نام روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ثبت شده است.

ابوالفضل بیهقی، تاریخ‌نگار قرن پنجم هجری قمری و نگارنده کتاب تاریخ بیهقی از مورخان دوره غزنوی است که سال ۳۸۵ در روستای «حارث آباد» بیهق (سبزوار کنونی) متولد شد.

وی بعد از کسب فضایل به دیوان رسایل محمودی راه یافت و در خدمت «خواجه بونصر مُشکان» به کار پرداخت و در خدمت سلاطین غزنوی به سر برد.

بیهقی در زمان عزالدوله عبدالرشید در سال ۴۴۰ قمری نیز چندی صاحب دیوان بود، اما به تهمت حاسدان گرفتار، معزول و محبوس شد و بعد از رهایی از زندان باقی عمر را در انزوا به سر برد و در سال ۴۷۰ هجری قمری درگذشت.

اثر گرانسنگ وی «تاریخ بیهقی» توسط عمده کارشناسان، صاحبنظران و استادان ادبیات فارسی به عنوان فاخرترین نمونه نثر فارسی شناخته شده است و از این رو بیهقی را «پدر نثر فارسی» می نامند.