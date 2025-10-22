پخش زنده
امروز: -
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس گفت: ۸۶ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمید سلیمانپور گفت: از ابتدای دولت چهاردهم با اتصال ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار دیگر با سرمایهگذاری ۱۳۸۰ میلیارد ریالی، از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات، هم اکنون دو هزار و ۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان معادل ۸۶ درصد به شبکه اینترنت پرسرعت متصل هستند.
سلیمانپور تصریح کرد: برنامه اتصال ۱۹۰ روستای باقیمانده و حدود ۲۵۰ روستای دارای مشکل فنی نیز به اپراتورها ابلاغ شده تا در برنامه زمانبندی به نتیجه برسد.
استان فارس دارای ۳۷ شهرستان و ۲ هزار و ۳۳۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است.